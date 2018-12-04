Президент зустрівся із сім'ями захоплених українських моряків

Фото: Порошенко та родичі моряків (president.gov.ua)

Порошенко поінформував про дії влади, спрямовані на звільнення моряків

Президент України Петро Порошенко зустрівся з рідними військовополонених українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Адміністрації президента України.

Порошенко поінформував сім'ї моряків про дії української влади, які здійснюються для звільнення військовополонених із російських СІЗО.

"Ми не йдемо на жодні компроміси. І коли кажуть: чи є якість попередні умови для того, щоб ми робили будь-які подальші кроки? Я кажу: перший крок - воїни додому", - сказав президент.

Порошенко наголосив, що за Женевською конвенцією затримані українці є військовополонені і "непідсудні жодному кремлівському суду". Також президент розповів рідним моряків про переговори з лідерами держав та міжнародних організацій щодо сприяння звільнення українських воїнів.

"Одразу ж після цих переговорів всі вони виставили абсолютно чітку вимогу щодо президента Путіна. Перше - повернути воїнів. Друге - повернути кораблі і третє - забезпечити безперешкодний прохід Керченською протокою", - додав він.

Глава держави подякував рідним і близьким військовополонених моряків. Зокрема, батьку командира катера "Бердянськ", лейтенанта Романа Мокряка, - Миколі, за патріотичне виховання сина. Роман Мокряк після захоплення у полон відмовився свідчити ФСБ Росії, як і брати участь у записі постановочного відео.

Також Порошенко відзначив моряка Богдана Небилицю, який ще у 2014 року після анексії Криму відмовився служити окупаційній владі. Разом з іншими курсантами він заспівав Гімн України у Севастопольській академії Нахімова під час того, як окупанти спускали з флагштока прапор України та піднімали свій.

Глава держави висловив слова підтримки і Дмитру Ейдеру - батьку наймолодшого із моряків катера "Бердянськ", 18-річного Андрія Ейдера, який отримав поранення під час захоплення.

Фото: зустріч Порошенка із родинами захоплених РФ моряків (president.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що за словами Денісової, статус українських моряків як військовополонених передбачає "особливу" модель звільнення. Зокрема, їх не можна обмінювати на злочинців.

РБК-Україна також повідомляло, що в московському СІЗО-2 "Лефортово" до кожного українського моряка підселять по одному ув'язненому.