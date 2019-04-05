Президент вручил награды семьям захваченных Россией моряков

Президент Украины Петр Порошенко вручил награды семьям захваченных украинских моряков в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Администрации президента.

Отмечается, что Порошенко отметил высокими государственными наградами 22 украинских героев.

"Они продемонстрировали себя настоящими рыцарями, настоящими воинами, настоящими патриотами и настоящими профессионалами. Украинское государство чтит своих мужественных защитников, отмечает верность присяге, патриотизм", - подчеркнул президент.

Порошенко отметил, что украинская сторона использовала все площадки, начиная от Совета Безопасности ООН, и заканчивая Европарламентом для того, чтобы ускорить освобождение моряков.

Фото: семьи захваченных моряков (president.gov.ru)

Напомним, уповноваженая по правам человека в России Татьяна Москалькова и комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович в среду, 3 апреля, посетили военнопленных украинских моряков, которые находятся в следственном изоляторе "Лефортово".

Ранее адвокат Николай Полозов заявил, что Россия удерживает моряков в попытках повлиять на политическую ситуацию в Украине.

Украинские моряки 25 ноября 2018 года во время атаки РФ на украинские корабли в Керченском проливе были захвачены в плен. Сейчас их содержат в СИЗО "Лефортово".