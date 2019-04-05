Президент вручив нагороди сім'ям захоплених Росією моряків

Президент України Петро Порошенко вручив нагороди родинам захоплених українських моряків у Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Адміністрації президента.

Зазначається, що Порошенко відзначив високими державними нагородами 22 українських героїв.

"Вони продемонстрували себе справжніми лицарями, справжніми воїнами, справжніми патріотами і справжніми професіоналами. Українська держава вшановує своїх мужніх захисників, відзначає вірність присязі, патріотизм", - наголосив президент.

Порошенко зазначив, що українська сторона використовувала всі майданчики, починаючи від Ради Безпеки ООН, і завершуючи Європарламентом для того, щоб прискорити звільнення моряків.

Фото: сім'ї захоплених моряків (president.gov.ua)

Нагадаємо, уповноваженая з прав людини в Росії Тетяна Москалькова і комісар Ради Європи з прав людини Дунья Міятович в середу, 3 квітня, відвідали військовополонених українських моряків, які перебувають у слідчому ізоляторі "Лефортово".

Раніше адвокат Микола Полозов заявив, що Росія утримує моряків у спробах вплинути на політичну ситуацію в Україні.

Українські моряки 25 листопада 2018 року під час атаки РФ на українські кораблі у Керченській протоці були захоплені в полон. Наразі їх утримують в СІЗО "Лефортово".