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Комиссар Совета Европы посетила украинских моряков в московском СИЗО

Новости » Общество    03.04.2019 - 16:47
Комиссар Совета Европы посетила украинских моряков в московском СИЗО
Фото: ДунЬя Миятович (coe.int)

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова и комиссар СЕ Дунья Миятович посетили моряков

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова и комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович в среду, 3 апреля, посетили военнопленных украинских моряков, которые находятся в следственном изоляторе "Лефортово". Об этом сообщила пресс-служба российского омбудсмена.

Сообщается, что в ходе встречи Миятович побеседовала с моряками, задала вопросы об условиях содержания, состоянии их здоровья и оказании медицинской помощи.

"Моряки сообщили, что обеспечены продуктами питания в полном объеме, претензий к условиям содержания нет, каждый день они имеют возможность выходить на прогулки, в камерах есть все необходимое: телевизор, холодильник, горячая вода, электрические чайники, санузлы, индивидуальные спальные места", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, указано, что моряки получают продукты питания от родственников и имеют личные счета.

"Им обеспечиваются встречи с адвокатами и украинскими консулами, возможность вести переписку с родственниками. Комиссар могла иметь возможность задать все интересующие вопросы и получить на них исчерпывающие ответы", - пояснили в пресс-службе.

Напомним, ранее адвокат Николай Полозов заявил, что Россия удерживает моряков в попытках оказать влияние на политическую ситуацию в Украине. 

Добавим, украинскому военнопленному моряку Богдану Небылице в СИЗО "Лефортово" не допустили адвоката Эмиля Курбединова. Администрация СИЗО не путила адвоката, сославшись на документы, которые они должны были получить от ФСБ.

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