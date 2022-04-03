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От Венгрии не увидели ни одного усилия, чтобы остановить войну, - Зеленский

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Воскресенье 03 апреля 2022 00:50
От Венгрии не увидели ни одного усилия, чтобы остановить войну, - Зеленский Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Зеленский заявил, что Киев не просил у официального Будапешта чего-нибудь особенного. Венгрия не предоставила жизненно необходимый транзит оборонной помощи, не продемонстрировала морального лидерства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Президента Украины Владимира Зеленского.

Президент Украины обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану: "Вся Европа желает мира. Вся Европа не хочет, чтобы поле боя было перенесено из Мариуполя в Будапешт или из Харькова в Краков, или из Чернигова в Вильнюс. Вся Европа пытается остановить войну, вернуть мир. Почему тогда официальный Будапешт противопоставляют всей Европе, всем цивилизованным странам? Ради чего?".

Зеленский также подчеркнул, что привык называть войну войной, а не «специальной операцией». По его словам, это называется честность, которой не хватает господину Орбану. Возможно, он потерял ее где-нибудь в контактах с Москвой.

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