От Венгрии не увидели ни одного усилия, чтобы остановить войну, - Зеленский

Зеленский заявил, что Киев не просил у официального Будапешта чего-нибудь особенного. Венгрия не предоставила жизненно необходимый транзит оборонной помощи, не продемонстрировала морального лидерства.

Президент Украины обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану: "Вся Европа желает мира. Вся Европа не хочет, чтобы поле боя было перенесено из Мариуполя в Будапешт или из Харькова в Краков, или из Чернигова в Вильнюс. Вся Европа пытается остановить войну, вернуть мир. Почему тогда официальный Будапешт противопоставляют всей Европе, всем цивилизованным странам? Ради чего?".

Зеленский также подчеркнул, что привык называть войну войной, а не «специальной операцией». По его словам, это называется честность, которой не хватает господину Орбану. Возможно, он потерял ее где-нибудь в контактах с Москвой.