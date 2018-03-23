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Президент Венесуэллы заявил о деноминации национальной валюты

НовостиПолитика    23.03.2018 - 05:14
Фото: Николас Мадуро Марос (flickr.com/Agencia de Noticias ANDES)
Фото: Николас Мадуро Марос (flickr.com/Agencia de Noticias ANDES)

Появятся новые банкноты в 200 и 500 боливаров

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о своем намерении деноминировать национальную валюту. Об этом глава республики сообщил в ходе пресс-конференции, передает Globovision.

Сообщается, что принятием этих мер президент собирается укрепить экономику страны.

Появятся новые купюры в 200 боливаров с портретом национального героя страны Франсиско де Миранды и в 500 боливаров с изображением генерала Симона Боливара. Также в Венесуэлу вернутся монеты.

"Я принял решение подписать, объявить и активировать с понедельника, 4 июня, необходимую для венесуэльской экономики валютную деноминацию. Я решил убрать три нуля с нынешних денег, заменить находящиеся в обороте купюры и ввести в обращение новые, чтобы гарантировать людям Венесуэлы их коммерческую и экономическую деятельность", - заявил Мадуро.

Напомним, что несколькими днями ранее из-за дефицита официальных наличных в разных городах Венесуэлы появились "мини-центральные банки", что выпускают местные валюты

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Теги: валюта, Венесуэла
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