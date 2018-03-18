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Интервью

В Венесуэле из-за дефицита наличности появилась альтернативная валюта

НовостиЭкономика    18.03.2018 - 22:49
Фото: местная венесуэльская валюта (twitter.com/JoseAGuerra)
Фото: местная венесуэльская валюта (twitter.com/JoseAGuerra)

В стране появились "мини-центральные банки", что выпускают местные валюты

В Венесуэле из-за дефицита официальных наличных в разных городах появились "мини-центральные банки", что выпускают местные валюты. Об этом заявил глава финансового комитета национального собрания страны Хосе Герра, передает El Nacional.

По его словам, появление новых валют вызвано гиперинфляцией и дефицитом наличности.

Герра опубликовал в соцсети фото выпущенной в городе Елорза одноименной валюты. По его словам, деньги печатает местная мэрия.

Напомним, ранее сообщалось, что инфляция в Венесуэле в годовом выражении за период с января 2017 года по январь 2018-го составила 4068%. Но уже 13 марта 2018 года власти Венесуэлы отчитались о том, что месячная инфляция в стране достигла 80%, а годовая превысила 6000%.

С 1 марта минимальная зарплата в стране повысилась с 248 тыс. до 392,5 тыс. боливаров. По курсу валюты на черном рынке, который фактически используется в стране, это около 2 долларов, по официальному - примерно 12 долларов.

Как известно, Венесуэла четыре года подряд возглавляет рейтинг самых "несчастных" экономик мира, который составляет агентство Bloomberg.

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Теги: валюта, Венесуэла, наличные
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