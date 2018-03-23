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Президент Венесуели заявив про деномінацію національної валюти

НовиниПолітика    23.03.2018 - 05:14
Фото: Ніколас Мадуро Марос (flickr.com/Agencia de Noticias ANDES)
Фото: Ніколас Мадуро Марос (flickr.com/Agencia de Noticias ANDES)

З'являться нові банкноти в 200 і 500 боліварів

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про свій намір деномінувати національну валюту. Про це голова республіки повідомив в ході прес-конференції, передає Globovision.

Повідомляється, що за допомогою цих заходів президент збирається зміцнити економіку країни.

З'являться нові купюри в 200 боліварів з портретом національного героя країни Франсиско де Міранди і в 500 боліварів із зображенням генерала Симона Болівара. Також до Венесуели повернуться монети.

"Я прийняв рішення підписати, оголосити і активувати з понеділка, 4 червня, необхідну для венесуельської економіки валютну деномінацію. Я вирішив прибрати три нуля з нинішніх грошей, замінити купюри, що знаходяться в обігу і ввести в обіг нові, щоб гарантувати людям Венесуели їх комерційну та економічну діяльність", - заявив Мадуро.

Нагадаємо, що кількома днями раніше через дефіцит офіційної готівки в різних містах Венесуели з'явилися "міні-центральні банки", що випускають місцеві валюти.

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Теги: валюта, Венесуэла
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