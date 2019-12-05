Президент уволил главу одного из департаментов СБУ

Николай Кулешов уволен с должности главы Департамента контрразведывательной защиты СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Николая Кулешова с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Соответствующий указ был обнародован в четверг, 5 декабря.
"Уволить Кулешова Николая Валерьевича с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - говорится в указе №886/2019.
Ранее Зеленский сменил главу Службы безопасности Украины Львовской области. Новым главой СБУ во Львовской области стал Юрий Гончаров. На этой должности он сменил Александра Бондарука.
Кроме того, 8 ноября Владимир Зеленский сменил первого заместителя главы СБУ. Так, указом №823/2019 президент уволил с должности первого заместителя главы СБУ Владислава Бухарева, а уже указом №827/2019 на его место назначил Дмитрия Нескоромного.