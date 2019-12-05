Президент звільнив главу одного з департаментів СБУ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Миколу Кулешова з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у четвер, 5 грудня.

"Звільнити Кулешова Миколи Валерійовича з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України", - йдеться в указі №886/2019.

Нагадаємо, 21 листопада Володимир Зеленський призначив Сергія Андрущенко заступником глави Служби безпеки України. У той же час президент підписав указ, яким призначив Анатолія Дублика начальником Департаменту захисту нацгосударственности СБУ.

Раніше Зеленський змінив голову Служби безпеки України Львівської області. Новим головою СБУ у Львівській області став Юрій Гончаров. На цій посаді він змінив Олександра Бондарука.

Крім того, 8 листопада Володимир Зеленський змінив першого заступника глави СБУ. Так, указом №823/2019 президент звільнив з посади першого заступника глави СБУ Владислава Бухарева, а вже указом №827/2019 на його місце призначив Дмитра Нескоромного.