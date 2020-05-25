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Президент утвердил стратегию безопасной образовательной среды в школах

Новости » Политика     25.05.2020 - 13:24
Президент утвердил стратегию безопасной образовательной среды в школах
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Стратегия разработана с учетом стратегических документов ВОЗ

Президент Владимир Зеленский утвердил Национальную стратегию развития безопасной и здоровой образовательной среды в новой украинской школе. Она разработана с учетом стратегических документов Всемирной организации здравоохранения.

Указ президента Украины № 195/2020 опубликован на сайте Офиса президента.

Вместе с тем, Зеленский поручил Кабинету министров Украины ежегодно утверждать план мероприятий по реализации стратегии.

Как отмечается, стратегия разработана с учетом стратегических документов Всемирной организации здравоохранения, в частности Глобальной стратегии здравоохранения женщин, детей и подростков на 2016 - 2030 годы, разработанной в поддержку Целей устойчивого развития, и в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка.

Ознакомиться с текстом стратегии можно на сайте Офиса президента.

Напомним, Минздрав опубликовал предложений по организации противоэпидемических мер для работы учреждений дошкольного образования.

Отметим, в Киеве назвали сроки и условия открытия детсадов и школ.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Владимир Зеленскийстратегияшкола
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