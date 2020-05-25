Президент затвердив стратегію безпечного освітнього середовища у школах

Стратегія розроблена з урахуванням стратегічних документів ВООЗ
Президент Володимир Зеленський затвердив Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі. Вона розроблена з урахуванням стратегічних документів Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Указ президента України № 195/2020 опублікований на сайті Офісу президента.
Разом з тим, Зеленський доручив Кабінету міністрів України щорічно затверджувати план заходів з реалізації стратегії.
Як зазначається, стратегія розроблена з урахуванням стратегічних документів Всесвітньої організації охорони здоров’я, зокрема Глобальної стратегії охорони здоров’я жінок, дітей і підлітків на 2016 - 2030 роки, розробленої на підтримку Цілей сталого розвитку, та відповідно до Конвенції ООН про права дитини.
Ознайомитися з текстом стратегії можна на сайті Офісу президента.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я опублікувало пропозицій по організації протиепідемічних заходів для роботи закладів дошкільної освіти.
Відзначимо, в Києві назвали терміни і умови відкриття дитсадків і шкіл.
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Автор: Анастасия Рокитна