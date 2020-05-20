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В Киеве назвали сроки и условия открытия детсадов и школ

Новости » Общество     20.05.2020 - 12:20
В Киеве назвали сроки и условия открытия детсадов и школ
Фото: дети (РБК-Украина)

В учреждениях образования уже сделали часть необходимых мер для восстановления работы

Открытие садов и школ в столице будет возможным для посещения не ранее, чем через 10-14 дней после решения правительства. Кроме того, в учреждениях образования уже сделали часть необходимых мер для восстановления работы.

Об этом заявил на своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.

Киевские власти утвердили регламент подготовки садов и школ для открытия после карантина, пользуясь рекомендациями коллег из Китая и Южной Кореи. Он предусматривает четкую очередность мер и строгое соблюдение санитарных норм.

В учебных заведениях уже осуществили часть необходимых мер для возобновления работы. В частности:

  • проверяют работников на возможное заболевание
  • проводят инструктаж персонала по работе в новых условиях и действий в случаях выявления инфицированных
  • закупают моющие средства и дезинфектор, другие необходимые материалы.

Напомним, сегодня, 20 мая, состоится заседание Кабинета министров. На заседании примут решение о дальнейшем ослаблении карантина. Заседание начнется в 14 часов.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что от 25 мая метро начнет работать, а также позволят работать детсадам. Минздрав предлагает ввести адаптивный карантин.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины школадетский сад
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