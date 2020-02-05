Президент утвердил положения о Совете общественного контроля при ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский 5 февраля 2020 года подписал указ, которым утвердил положения о Совете общественного контроля (СОК) при Государственном бюро расследований (ГБР) и Порядок его формирования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Согласно Положению, основными задачами Совета общественного контроля является обеспечение прозрачности и осуществления гражданского контроля за деятельностью ГБР.

СОК при ГБР заслушивает информацию о деятельности, выполнении планов и задач Государственного бюро расследований, рассматривает отчеты и утверждает свой вывод относительно них.

Также Совет избирает из числа членов СОК трех представителей Дисциплинарной комиссии Бюро. Среди задач Совета и утверждение Правил профессиональной этики работников Государственного бюро расследований.

Согласно новому Порядку, Совет формируется на основе открытого и прозрачного конкурса в составе 15 человек сроком на 2 года. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия, в состав которой включаются лица, имеющие высшее юридическое образование, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет и не являются членами политических партий.

Процедура отбора предусматривает несколько этапов, в частности, обнародование объявления о проведении конкурса, принятие, рассмотрение и проверку заявлений и документов от лиц, желающих принять в нем участие.

После этого в течение 24 часов проводится рейтинговое интернет-голосование на официальном сайте ГБР. В нем может принять участие любой гражданин, который проживает на территории Украины. Проголосовать можно 1 раз не более чем за 5 кандидатов. По результатам рейтингового интернет-голосования конкурсной комиссией формируется список кандидатов из 30 человек, которые набрали наибольшее количество голосов и допускаются к написанию эссе и проведению собеседования.

По их результатам, конкурсной комиссией формируется рейтинговый список кандидатов, который публикуется на официальном сайте ГБР не позднее 2 рабочих дней со дня завершения этапа проведения собеседования. Первые 15 кандидатов в рейтинге включаются конкурсной комиссией в перечень лиц, рекомендуемых в состав Совета, который подается на утверждение Директору Государственного бюро расследований.

Ранее бывший глава ГБР Роман Труба заявлял, что при голосовании за Совет общественного контроля при Госбюро расследований (ГБР) выявили признаки массовой фальсификации.

РБК-Украина писало, что в конце марта-апреля, максимум начало мая, завершится конкурс и назначат директора Госбюро расследований.