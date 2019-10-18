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Труба заявил о фальсификации конкурса в Совет общественного контроля

Новости » Политика    18.10.2019 - 17:13
Труба заявил о фальсификации конкурса в Совет общественного контроля
Фото: Роман Труба (РБК-Украина)

По факту фальсификации голосования открыли уголовное дело

При голосовании за Совет общественного контроля при Госбюро расследований (ГБР) выявлены признаки массовой фальсификации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал директора ГБР Романа Трубы.

По его словам, при голосовании за 13 победителей массово использовались пакеты телефонных номеров с практически одинаковой комбинацией цифр; одноразовые электронные адреса и домены, зарегистрированные за день до голосования; многократное голосование с одинаковых IP-адресов.

"На основании этих материалов зарегистрировано уголовное производство. Мы не знаем, причастны ли эти 13 победителей к организации голосования в свою пользу - во время досудебного расследования это будет установлено", - отметил Труба.

Он подчеркнул, что несмотря на нарушения, назначит состав Совета. В то же время он предложил победителями конкурса отказаться от включения в Совет общественного контроля, чтобы провести новый конкурс.

Напомним, ранее сообщалось, что фигуранта дела Бузины избрали в общественный совет НАБУ. Речь идет о подозреваемом в убийстве писателя Андрее Медведько.

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