Президент затвердив положення про Раду громадського контролю при ДБР

Президент України Володимир Зеленський 5 лютого 2020 року підписав указ, яким затвердив положення про Раду громадського контролю (РГК) при Державному бюро розслідувань (ДБР) та Порядок її формування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Відповідно до Положення, основними завданнями Ради громадського контролю є забезпечення прозорості та здійснення цивільного контролю за діяльністю ДБР.

РГК при ДБР заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Державного бюро розслідувань, розглядає звіти і затверджує свій висновок щодо них.

Також Рада обирає з числа членів РГК трьох представників до Дисциплінарної комісії Бюро. Серед завдань Ради і затвердження Правил професійної етики працівників Державного бюро розслідувань.

За новим Порядком, Рада формується на засадах відкритого та прозорого конкурсу у складі 15 осіб строком на 2 роки. Для проведення конкурсу формується конкурсна комісія, до складу якої включаються особи, які мають вищу юридичну освіту, високі професійні і моральні якості, суспільний авторитет та не є членами політичних партій.

Процедура добору передбачає декілька етапів, зокрема, оприлюднення оголошення про проведення конкурсу, прийняття, розгляд та перевірку заяв і документів від осіб, які бажають взяти в ньому участь.

Після цього протягом 24 годин проводиться рейтингове інтернет-голосування на офіційному вебсайті ДБР. В ньому може взяти участь будь-який громадяни, який проживає на території України. Проголосувати можна 1 раз не більше, ніж за 5 кандидатів. За результатами рейтингового інтернет-голосування конкурсною комісією формується список кандидатів із 30 осіб, які набрали найбільшу кількість голосів і допускаються до написання есе та проведення співбесіди.

За їх результатами, конкурсною комісією формується рейтинговий список кандидатів, який оприлюднюється на офіційному вебсайті ДБР не пізніше 2 робочих днів із дня завершення етапу проведення співбесіди. Перші 15 кандидатів у рейтингу включаються конкурсною комісією до переліку осіб, рекомендованих до складу Ради, який подається на затвердження Директору Державного бюро розслідувань.

Раніше колишній глава ДБР Роман Труба заявляв, що при голосуванні за Раду громадського контролю при Держбюро розслідувань (ДБР) виявлено ознаки масової фальсифікації.

РБК-Україна писало, що в кінці березня-квітня, максимум початок травня, завершиться конкурс і призначать директора Держбюро розслідувань.