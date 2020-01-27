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В правоохранительном комитете ВР назвали сроки назначения нового главы ГБР

Новости » Политика     27.01.2020 - 09:44
В правоохранительном комитете ВР назвали сроки назначения нового главы ГБР
Фото: Денис Монастырский (РБК-Украина)

Новый глава ГБР будет назначен до мая

В конце марта-апреля, максимум начало мая, завершится конкурс, и мы услышим имя нового директора Госбюро расследований. Об этом заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Рады Денис Монастырский в интервью РБК-Украина.

По его словам, к этому конкурсу будет приковано большое внимание СМИ и активистов.

"Конечно, я считаю эти сроки очень сжатыми, но я уверен, что в отличие от предыдущего конкурса на главу бюро, к этому будет приковано большое внимание СМИ и активистов", - считает он.

Монастырский прокомментировал назначение заместителем директора Государственного бюро расследований бывшего адвоката Виктора Януковича Александра Бабикова. По его словам, тут нет конфликта интересов в юридическом понимании.

"Поэтому, если мы эту логику будем применять, то почти у всех людей, которые зашли в ту же Генеральную прокуратуру, можно найти этот потенциальный этический конфликт интересов. По сути, его можно найти у всех руководителей правоохранительной системы", - заявил он.

Отметим, 27 декабря президент Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову (нардеп от "Слуги народа") временной главой Госбюро расследований.

Напомним, в ГБР 2 января назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана. Им стал Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора Государственного бюро расследований.

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