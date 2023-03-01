Президент Угорщини закликала парламент ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
Президент Угорщини Каталін Новак закликала парламент ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО "якнайшвидше". Депутати розпочали обговорення пропозицій після кількох місяців, протягом яких законопроекти застрягли у Національних зборах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
"Це складне рішення з серйозними наслідками, тому необхідний ретельний розгляд. Моя позиція зрозуміла: у нинішній ситуації приєднання Швеції та Фінляндії виправдане. Я вірю, що Національні збори ухвалять мудре рішення якнайшвидше", - написав Новак у Facebook.
Минулого року Швеція та Фінляндія подали заявку на приєднання до трансатлантичного оборонного альянсу після повномасштабного вторгнення Росії до України. Але всі 30 членів НАТО повинні підтримати заявки, і Швеція зіткнулася з запереченнями Туреччини.
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив у понеділок, що переговори зі Швецією та Фінляндією щодо їхніх заявок на членство в НАТО відновляться 9 березня, хоча він сказав, що Швеція досі не виконала своїх зобов'язань щодо меморандуму, підписаного минулого року.
Оскільки процес ратифікації Угорщини зупинився в парламенті з липня, прем'єр-міністр-націоналіст Віктор Орбан вперше минулої п'ятниці висловив занепокоєння членством Швеції та Фінляндії в НАТО.
Серед інших критичних зауважень він звинуватив обидві країни у поширенні "відвертої брехні" про здоров'я демократії та верховенство закону в Угорщині.
Націоналіст Орбан сказав, що потрібні додаткові переговори між парламентськими групами, перш ніж законодавці проголосують за пропозиції про членство, обговорення яких розпочнеться 1 березня.
Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто у вівторок заявив, що Угорщина має намір направити парламентську делегацію до Фінляндії 9 березня, щоб обговорити майбутнє членство цієї скандинавської країни до НАТО.
Голова адміністрації Орбана в суботу заявив, що голосування щодо ратифікації може відбутися лише у другій половині березня.
Раніше президент Фінляндії Саулі Ніїністе заявив, що Фінляндія і Швеція братимуть участь як повноправні члени НАТО на саміті військового альянсу у Вільнюсі в липні.