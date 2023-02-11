Президент Фінляндії озвучив прогноз вступу двох скандинавських країн до НАТО

Фінляндія та Швеція братимуть участь як повноправні члени НАТО на саміті військового альянсу у Вільнюсі в липні.

Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нійністе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Yle .

Ніїністе підкреслив важливість цього рубежу, кажучи, що якщо країна не стане членом НАТО до літа, весь процес вступу до альянсу опиниться під ще більшим питанням.

"Якщо не до Вільнюса, то чому це має статися після", - заявив Нійністе в інтерв'ю інформагентству STT.

Він нагадав, що навесні минулого року Фінляндія та Швеція чули від НАТО багато обнадійливих заяв про плавне просування заявки, але цього не сталося. Справа не тільки в тому, що Угорщина та Туреччина зволікають.

"Так, я бачу, що це вже стало проблемою для НАТО. Очевидно, країни альянсу також здивовані", - сказав він.

У центрі уваги опинилася Туреччина. Як вважає Нійністе, 28 країн НАТО, які вже ратифікували заявки, чітко окреслили свою позицію щодо Туреччини. Він наголошує, що рішення зрештою прийматиме президент Реджеп Тайіп Ердоган.

"У будь-якому разі, я не думаю, що він піддасться тиску громадськості. Але якщо щось відкриється у двосторонніх переговорах між США та Туреччиною, можливо, це змінить ситуацію", - наголосив він.

Нійністе вкотре сказав, що Фінляндія має діяти "у згоді" зі Швецією і що мета полягає в тому, щоб обидві країни приєдналися якнайшвидше.