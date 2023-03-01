Президент Венгрии призвала парламент ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Венгрии Каталин Новак призвала парламент ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО "как можно скорее". Депутаты начали обсуждение предложений после нескольких месяцев, в течение которых законопроекты застряли в Национальном собрании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Это сложное решение с серьезными последствиями, поэтому необходимо тщательное рассмотрение. Моя позиция ясна: в нынешней ситуации присоединение Швеции и Финляндии оправдано. Я верю, что Национальное собрание примет мудрое решение как можно скорее",- написал Новак в Facebook.

В прошлом году Швеция и Финляндия подали заявку на присоединение к трансатлантическому оборонному альянсу после полномасштабного вторжения России в Украину. Но все 30 членов НАТО должны поддержать заявки, и Швеция столкнулась с возражениями Турции.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник, что переговоры со Швецией и Финляндией по поводу их заявок на членство в НАТО возобновятся 9 марта, хотя он сказал, что Швеция до сих пор не выполнила свои обязательства по меморандуму, подписанному в прошлом году.

Поскольку процесс ратификации Венгрии застопорился в парламенте с июля, премьер-министр-националист Виктор Орбан впервые в прошлую пятницу выразил озабоченность по поводу членства Швеции и Финляндии в НАТО.

Среди других критических замечаний он обвинил обе страны в распространении "откровенной лжи" о здоровье демократии и верховенстве закона в Венгрии.

Националист Орбан сказал, что необходимы дополнительные переговоры между парламентскими группами, прежде чем законодатели проголосуют за предложения о членстве, обсуждение которых начнется 1 марта.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто во вторник заявил, что Венгрия намерена направить парламентскую делегацию в Финляндию 9 марта, чтобы обсудить предстоящее членство этой скандинавской страны в НАТО.

Глава администрации Орбана в субботу заявил, что голосование по ратификации может состояться только во второй половине марта.