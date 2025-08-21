Удар РФ по Мукачеву: кількість постраждалих суттєво зросла
Російські війська сьогодні, 21 вересня, нанесли ракетний удар по Мукачеву Закарпатської області. В результаті поранення отримали 19 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Закарпатської ОВА.
"Станом на зараз у Мукачеві відомо про 19 постраждалих. До місцевої лікарні доставили 10 осіб. Ще 9 людей звернулися самостійно", - зазначили у Закарпатській ОВА.
За словами голови ОВА Мирослава Білецького, після обстеження на стаціонарному лікуванні перебувають 6 пацієнтів:
- у Лікарні Святого Мартина – 3 людини з травмами нижніх кінцівок і таза, 1 – з тупою травмою черева, 1 – з травмою та забоєм головного мозку;
- до Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. А. Новака транспортували 1 пацієнта, який має осколкові поранення голови, пошкодження ока та вуха.
На місці події амбулаторну допомогу надали ще 4 людям, які мали гостру стресову реакцію. З ними працював психолог.
Обстріл України 21 серпня
Нагадаємо, що сьогодні вночі, 21 серпня, РФ здійснила масовану атаку на територію України, застосувавши ударні безпілотники типу "Шахед", крилаті ракети та аеробалістичні ракети типу "Кинджал".
Так, серія вибухів лунала у Львові та області. Також зафіксовано ракетний удар по Мукачеву на Закарпатті, де одна з ракет влучила у місцеве підприємство. Станом на ранок рятувальники продовжували ліквідацію наслідків інциденту, ліквідовуючи пожежі та наслідки вибухів.
Місцева влада попередила жителів регіонів про можливе забруднення повітря внаслідок нічної атаки та закликала не відкривати вікна, щоб зменшити ризик для здоров’я.
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи атаку, зазначив, що цієї ночі російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів, атакувавши сотні об’єктів в Україні. Було застосовано понад 570 ударних дронів та десятки крилатих ракет.
Детально про те, що відомо про масовану атаку – читайте у матеріалі РБК-Україна.