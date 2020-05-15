Президент УЄФА назвав передчасним завершення сезону у Франції

Фото: ПСЖ - "Ліон" (ligue1.fr)

Клуби були позбавлені можливості поборотися за місця у турнірній таблиці

Президент УЄФА Александер Чеферін вважає, що дострокове завершення сезону в чемпіонаті Франції через пандемію коронавірусу є передчасним рішенням. Функціонера цитує L'Equipe.

Ця красномовна заява може принести користь президенту "Ліон" Жану-Мішелю Ола, який намагається переломити катастрофічний сценарій для свого клубу, який не потрапляє в єврокубки вперше з 1997 року.

Рішення про дострокове завершення сезону було прийнято керівництвом ліги у зв'язку з забороною на будь-які спортивні заходи в країні до осені. Таким чином, клуби були позбавлені можливості поборотися за місця у турнірній таблиці.

Чемпіоном Ліги 1 визнали ПСЖ, який на момент припинення сезону очолював таблицю і випереджав найближчого переслідувача на 12 очок.

"Для нас важливо знати, хто став чемпіоном, хто другий, третій і четвертий. Моя особиста думка полягає в тому, що сезон був завершений занадто рано. Ситуація може покращитися, і всі зможуть повернутися до гри, за винятком декількох чемпіонатів. Але знову ж, якщо це рішення уряду, що можуть зробити клуби? Або ліга? Вони нічого не можуть зробити. Але для мене це рішення було передчасним", - сказав Чеферін.

Клуб залишається учасником Ліги чемпіонів нинішнього розіграшу, яка була припинена через пандемію коронавірусу. У першій грі 1/8 фіналу "Ліон" з мінімальним рахунком обіграв "Ювентус" - 1:0. Матч-відповідь може відбудуться 8 серпня.

Автор: Вера Олейник