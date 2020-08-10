Президент УАФ Павелко сдал положительный тест на коронавирус

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. Функционер находится на самоизоляции.

Об этом информируется на Facebook-странице Павелко.

"Получил сегодня положительный результат ПЦР-тестирование на COVID-19. Круг моих контактных лиц четко выдающееся, все также проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции, как и я", - говорится в сообщении.

Павелко отметил, что чувствует себя нормально и планирует работать в удаленном режиме и быть на постоянной связи.

Сотрудники УАФ, с которыми в течение последней недели общался Павелко, в ближайшее время также пройдут ПЦР-тестирование.

Напомним, ранее коронавирус диагностировали у полузащитника сборной Украины и луганской "Зари" Дмитрия Иванисени.

Накануне киевское "Динамо" сообщило о заражении коронавирусом двух игроков - COVID-19 подтвердили у защитника Романа Вантуха и форварда Назария Русина.