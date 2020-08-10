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Президент УАФ Павелко сдал положительный тест на коронавирус

Автор: Вера Олейник

Функционер находится на самоизоляции

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. Функционер находится на самоизоляции.

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Об этом информируется на Facebook-странице Павелко.

"Получил сегодня положительный результат ПЦР-тестирование на COVID-19. Круг моих контактных лиц четко выдающееся, все также проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции, как и я", - говорится в сообщении.

Павелко отметил, что чувствует себя нормально и планирует работать в удаленном режиме и быть на постоянной связи.

Сотрудники УАФ, с которыми в течение последней недели общался Павелко, в ближайшее время также пройдут ПЦР-тестирование.

Напомним, ранее коронавирус диагностировали у полузащитника сборной Украины и луганской "Зари" Дмитрия Иванисени.

Накануне киевское "Динамо" сообщило о заражении коронавирусом двух игроков - COVID-19 подтвердили у защитника Романа Вантуха и форварда Назария Русина.

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