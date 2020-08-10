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Полузащитник "Зари" и сборной Украины заразился коронавирусом

Понедельник 10 августа 2020 13:29
Полузащитник "Зари" и сборной Украины заразился коронавирусом
ФОто: Дмитрий Иванисеня (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Вера Олейник

Игрок находится на двухнедельной самоизоляции

Полузащитник "Зари" и сборной Украины Дмитрий Иванисеня сдал положительный тест на коронавирус. Футболист находится на двухнедельной самоизоляции.

Об этом сообщается на сайте луганского клуба.

Игрока отправили для сдачи ПЦР-теста после того, как он 6 августа почувствовал недомогание. В данный момент самочувствие у игрока хорошее, он жалуется лишь на отсутствие вкуса и обоняния. Иванисеня находится под постоянным наблюдением врача команды. В ближайшее время игроку проведут повторный тест.

Напомним, накануне киевское "Динамо" сообщило о заражении коронавирусом двух игроков - COVID-19 подтвердили у защитника Романа Вантуха и форварда Назария Русина.

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