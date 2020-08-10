Президент УАФ Павелко отримав позитивний тест на коронавірус

Функціонер знаходиться на самоізоляції
Голова Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус. Функціонер знаходиться на самоізоляції.
Про це інформується на Facebook-сторінці Павелка.
"Отримав сьогодні позитивний результат ПЛР-тестування на COVID-19. Коло моїх контактних осіб чітко визначне, усі також проходять тестування та вже перебувають на самоізоляції, як і я", - мовиться у повідомленні.
Павелко зазначив, що почуває себе нормально і планує працювати у віддаленому режимі та бути на постійному зв'язку.
Співробітники УАФ, з якими протягом останнього тижня спілкувався Павелко, найближчим часом також пройдуть ПЛР-тестування.
Нагадаємо, раніше коронавірус діагностували у півзахисника збірної України і луганської "Зорі" Дмитра Іванисені.
Напередодні київське "Динамо" повідомило про зараження коронавірусом двох гравців - COVID-19 підтвердили у захисника Романа Вантуха і форварда Назарія Русина.