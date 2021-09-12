Президент Туниса после заморозки парламента хочет внести поправки в конституцию
Президент Туниса Кайс Саид, который остановил работу правительства в стране, теперь хочет внести поправки в конституцию. Об этом он заявил во время своего выступления по государственному телевидению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам Саида, он готовится изменить конституцию страны, но сделает это только с использованием существующих конституционных средств.
Он добавил, что уважает демократическую конституцию 2014 года, но она не вечна и может быть изменена.
"Поправки должны быть внесены в рамках конституции", - сказал президент Туниса.
Политические лидеры Туниса недовольны конституцией с момента ее принятия в 2014 году. Они призывали изменить ее либо на более прямую президентскую, либо на более прямую парламентскую систему.
В статье 144 конституции говорится, что поправка к документу может быть вынесена на референдум только в том случае, если она уже одобрена двумя третями парламента.
Напомним, что президент Туниса уволил премьера и остановил работу парламента. Противники Саида назвали это переворотом.
Ранее сообщалось, что США призвали президента Туниса вернуться к демократии. Там считают, что парламент должен вернуться к работе как можно быстрее.