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Президент Туниса после заморозки парламента хочет внести поправки в конституцию

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Тунис, Воскресенье 12 сентября 2021 02:20
Президент Туниса после заморозки парламента хочет внести поправки в конституцию Фото: Кайс Саид, президент Туниса (wikimedia.org)
Автор: Наталья Скороход

Президент Туниса Кайс Саид, который остановил работу правительства в стране, теперь хочет внести поправки в конституцию. Об этом он заявил во время своего выступления по государственному телевидению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Саида, он готовится изменить конституцию страны, но сделает это только с использованием существующих конституционных средств.

Он добавил, что уважает демократическую конституцию 2014 года, но она не вечна и может быть изменена.

"Поправки должны быть внесены в рамках конституции", - сказал президент Туниса.

Политические лидеры Туниса недовольны конституцией с момента ее принятия в 2014 году. Они призывали изменить ее либо на более прямую президентскую, либо на более прямую парламентскую систему.

В статье 144 конституции говорится, что поправка к документу может быть вынесена на референдум только в том случае, если она уже одобрена двумя третями парламента.

Напомним, что президент Туниса уволил премьера и остановил работу парламента. Противники Саида назвали это переворотом.

Ранее сообщалось, что США призвали президента Туниса вернуться к демократии. Там считают, что парламент должен вернуться к работе как можно быстрее.

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