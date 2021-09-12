Президент Туниса после заморозки парламента хочет внести поправки в конституцию

Президент Туниса Кайс Саид, который остановил работу правительства в стране, теперь хочет внести поправки в конституцию. Об этом он заявил во время своего выступления по государственному телевидению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Саида, он готовится изменить конституцию страны, но сделает это только с использованием существующих конституционных средств.

Он добавил, что уважает демократическую конституцию 2014 года, но она не вечна и может быть изменена.

"Поправки должны быть внесены в рамках конституции", - сказал президент Туниса.

Политические лидеры Туниса недовольны конституцией с момента ее принятия в 2014 году. Они призывали изменить ее либо на более прямую президентскую, либо на более прямую парламентскую систему.