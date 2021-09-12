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Президент Тунісу після заморозки парламенту хоче внести поправки до конституції

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Туніс, Неділя 12 вересня 2021 02:20
Президент Тунісу після заморозки парламенту хоче внести поправки до конституції Фото: Кайс Саїд, президент Тунісу (wikimedia.org)
Автор: Наталья Скороход

Президент Тунісу Кайс Саїд, який зупинив роботу уряду в країні, тепер хоче внести поправки до конституції. Про це він заявив під час свого виступу по державному телебаченню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Саїда, він готується змінити конституцію країни, але зробить це тільки з використанням існуючих конституційних засобів.

Він додав, що поважає демократичну конституцію 2014 року, але вона не вічна і може бути змінена.

"Поправки повинні бути внесені в рамках конституції", - сказав президент Тунісу.

Політичні лідери Тунісу незадоволені конституцією з моменту її прийняття у 2014 році. Вони закликали змінити її або на більш пряму президентську, або на більш пряму парламентську систему.

У статті 144 конституції йдеться, що поправка до документа може бути винесена на референдум тільки в тому випадку, якщо вона вже схвалена двома третинами парламенту.

Нагадаємо, що президент Тунісу звільнив прем'єра і зупинив роботу парламенту. Противники Саїда назвали це переворотом.

Раніше повідомлялося, що США закликали президента Тунісу повернутися до демократії. Там вважають, що парламент має повернутися до роботи якнайшвидше.

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