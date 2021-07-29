Президент Туниса уволил главу центрального телеканала
Президент Туниса Кайс Сайед уволил генерального директора национального телеканала Мохамеда ад-Дахача. Это произошло после того, как на телеканал не впустили представителя союза журналистов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Журналистка Амира Мохамед заявила, что у входа на канал Wataniya ее не впустил агент службы безопасности, который ждал разрешения от руководства телевидения.
"Генеральный директор Wataniya сказал мне, что он получил указание от военного чиновника не позволять гостям входить в офис телевидения" , - добавил правозащитник Басем Трифи.
Министерство обороны и Администрация республики подтвердили, что не давали таких инструкций.
Через несколько часов был уволен председатель канала Дахач. Его обвинили в попытке создать проблемы путем ограничения доступа к телеканалу.
Сайед заменил Дахача журналистом, который ранее уже занимал этот пост - Аватефа Дали.
Напомним, что после протестов в Тунисе президент уволил премьер-министра и остановил работу правительства.
После этого он отправил в отставку еще дух министров.
Также сообщалось, что Блинкен призвал президента Туниса соблюдать демократию. По его словам, Сайед должен считаться со всеми политическими силами.