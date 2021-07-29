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Президент Тунісу звільнив голову центрального телеканалу

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Туніс, Четвер 29 липня 2021 06:00
Президент Тунісу звільнив голову центрального телеканалу Фото: Кайс Сайед, президент Тунісу (wikimedia.org)
Автор: Наталья Скороход

Президент Тунісу Кайс Сайед звільнив генерального директора Національного телеканалу Мохамеда ад-Дахача. Це сталося після того, як на телеканал не впустили представника спілки журналістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Журналістка Аміра Мохамед заявила, що біля входу на канал Wataniya її не впустив агент служби безпеки, який чекав дозволу від керівництва телебачення.

"Генеральний директор Wataniya сказав мені, що він отримав вказівку від військового чиновника не дозволяти гостям входити в офіс телебачення", - додав правозахисник Басем Тріфі.

Міністерство оборони і адміністрація Республіки підтвердили, що не давали таких інструкцій.

Через кілька годин був звільнений голова каналу Дахач. Його звинуватили в спробі створити проблеми шляхом обмеження доступу до телеканалу.

Сайед замінив Дахача журналістом, який раніше вже займав цей пост - Аватефа Далі.

Нагадаємо, що після протестів у Тунісі президент звільнив прем'єр-міністра і зупинив роботу уряду.

Після цього він відправив у відставку ще дух міністрів.

Також повідомлялося, що Блінкен закликав президента Тунісу дотримуватися демократії. За його словами, Сайед повинен рахуватися з усіма політичними силами.

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