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Президент Туниса назначил дату конституционного референдума

Автор: Наталья Скороход

Президент Туниса Кайс Саид назначил дату конституционного референдума. По его словам, референдум об изменениях в Конституции Туниса состоится в июле следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Саид заявил, что референдум состоится 25 июля после онлайн-консультаций с общественностью, которые начнутся в январе следующего года.

Напомним, что ранее Саид уволил премьера и заморозил работу парламента. Это назвали госпереворотом.

Также сообщалось, что Саид назначил премьер-министра. Им стала женщина.

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Тунис