Президент Туниса назначил дату конституционного референдума

Президент Туниса Кайс Саид назначил дату конституционного референдума. По его словам, референдум об изменениях в Конституции Туниса состоится в июле следующего года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Саид заявил, что референдум состоится 25 июля после онлайн-консультаций с общественностью, которые начнутся в январе следующего года.
Напомним, что ранее Саид уволил премьера и заморозил работу парламента. Это назвали госпереворотом.
Также сообщалось, что Саид назначил премьер-министра. Им стала женщина.