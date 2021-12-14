Президент Тунісу призначив дату конституційного референдуму

Президент Тунісу Кайс Саїд призначив дату конституційного референдуму. За його словами, референдум про зміни в Конституції Тунісу відбудеться в липні наступного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Саїд заявив, що референдум відбудеться 25 липня після онлайн-консультацій з громадськістю, які почнуться в січні наступного року.
Нагадаємо, що раніше Саїд звільнив прем'єра і заморозив роботу парламенту. Це назвали держпереворотом.
Також повідомлялося, що Саїд призначив прем'єр-міністра. Ним стала жінка.