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Правительство Туниса впервые в истории страны возглавила женщина

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Тунис, Среда 29 сентября 2021 16:05
Правительство Туниса впервые в истории страны возглавила женщина Фото: Президент Туниса Каис Саид и премьер-министр Найла Буден Ромдан (mosaiquefm.ne)
Автор: Валерия Полищук

Президент Туниса Каис Саид назначил премьер-министром Найлу Буден Ромдан. Она стала первой женщиной в истории страны и арабского мира, которая возглавила правительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mosaique FM.

Найла Буден Ромдхан в ближайшие дни должна представить кандидатуры министров нового правительства Туниса.

Президент страны подчеркнул важность борьбы будущего нового правительства с коррупцией.

"Мы будем работать вместе в будущем с твердой волей и решимостью, чтобы искоренить коррупцию и хаос, которые проникли в государство. Есть честные и правдивые люди, работающие день и ночь, но есть и те, кто отличается от них", - заявил Саид.

Отметим, что Наджла Буден Ромдан с 2011 года работала в Министерстве высшего образования и научных исследований Туниса. В последнее время руководила реализацией ряда программ, в том числе по линии Всемирного банка.

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