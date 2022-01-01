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Президент Тайваня попросила Китай избегать "военного авантюризма"

Автор: Наталья Скороход

Президент Тайваня Цай Инвэнь попросила власти Китая избегать "военного авантюризма". Об этом она заявила в своей новогодней речи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Цай Инвэнь, военный конфликт для Тайваня и Китая может стать ошибкой.

"Мы должны напомнить властям Пекина, чтобы они не ошибались в оценке ситуации и не допускали внутреннего распространения "военного авантюризма", - заявила Цай Инвэнь.

Она подчеркнула, что решение разногласий военным путем - не выход.

Напомним, что ранее президент Тайваня заявила, что военный конфликт с Китаем станет катастрофой. Это поставит под удар безопасность в регионе и не только.

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