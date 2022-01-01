Президент Тайваня попросила Китай избегать "военного авантюризма"

По словам Цай Инвэнь, военный конфликт для Тайваня и Китая может стать ошибкой.

"Мы должны напомнить властям Пекина, чтобы они не ошибались в оценке ситуации и не допускали внутреннего распространения "военного авантюризма", - заявила Цай Инвэнь.

Она подчеркнула, что решение разногласий военным путем - не выход.