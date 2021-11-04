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В Китае выразили недовольство встречей депутатов Европарламента с президентом Тайваня

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Китай, Четверг 04 ноября 2021 23:46
В Китае выразили недовольство встречей депутатов Европарламента с президентом Тайваня Фото: Китай недоволен встречей депутатов Европарламента с президентом Тайваня (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Китай отреагировал на встречу депутатов Европарламента с президентом Тайваня Цай Инь-вэнь. Пекин предупредил Евросоюз об ошибке и пригрозил обострением отношений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Визит семи депутатов Европарламента в Тайбэй уже вызвал недовольство Пекина. Официальный представитель министерства иностранных дел Китая заявил, что встреча была "ошибкой" со стороны ЕС.

"Мы призываем ЕС исправить ошибку и не посылать неверные сигналы силам независимости Тайваня. В противном случае отношения Китая и ЕС будут повреждены", - заявил он.

Помимо того, на прошлой неделе министр иностранных дел Китая предупредил, что страны "заплатят цену" за развитие более тесных связей с Тайванем.

Несмотря на это ЕС выразил поддержку Тайваню, отметив, что самоуправляемый остров не одинок. В ЕС также заявили, что готовы сотрудичать с Тайванем.

"За последние 30 лет вы вошли в историю. Тайвань сегодня является самой яркой, самой устойчивой и самой просвещенной демократией в этом регионе", - заявил председатель Специального комитета парламента по иностранному вмешательству Рафаэль Глюксманн.

Президент Тайваня назвала Европейский парламент "фокусом" дипломатического взаимодействия Тайваня с ЕС.

"Я верю, что Тайвань и ЕС обязательно углубят отношения во многих областях... Мы ожидаем продолжения обмена мнениями с большим количеством стран о противодействии дезинформации", - сказала Цай Инь-вэнь. .

Напомним, что Тайвань намерен усилить подготовку военного резерва. Учения будут проходить чаще.

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