Президент Тайваню попросила Китай уникати "військового авантюризму"

Президент Тайваню Цай Інвень попросила влада Китаю уникати "військового авантюризму". Про це вона заявила у своїй новорічній промові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами Цай Інвень, військовий конфлікт для Тайваню і Китаю може стати помилкою.
"Ми повинні нагадати владі Пекіна, щоб вони не помилялися в оцінці ситуації й не допускали внутрішнього поширення "військового авантюризму", - заявила Цай Інвень.
Вона підкреслила, що вирішення розбіжностей військовим шляхом - не вихід.
Нагадаємо, що раніше президент Тайваню заявила, що військовий конфлікт з Китаєм стане катастрофою. Це поставить під удар безпеку в регіоні й не тільки.