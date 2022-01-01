Президент Тайваню попросила Китай уникати "військового авантюризму"

За словами Цай Інвень, військовий конфлікт для Тайваню і Китаю може стати помилкою.

"Ми повинні нагадати владі Пекіна, щоб вони не помилялися в оцінці ситуації й не допускали внутрішнього поширення "військового авантюризму", - заявила Цай Інвень.

Вона підкреслила, що вирішення розбіжностей військовим шляхом - не вихід.