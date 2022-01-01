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Президент Тайваню попросила Китай уникати "військового авантюризму"

Автор: Наталья Скороход

Президент Тайваню Цай Інвень попросила влада Китаю уникати "військового авантюризму". Про це вона заявила у своїй новорічній промові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Цай Інвень, військовий конфлікт для Тайваню і Китаю може стати помилкою.

"Ми повинні нагадати владі Пекіна, щоб вони не помилялися в оцінці ситуації й не допускали внутрішнього поширення "військового авантюризму", - заявила Цай Інвень.

Вона підкреслила, що вирішення розбіжностей військовим шляхом - не вихід.

Нагадаємо, що раніше президент Тайваню заявила, що військовий конфлікт з Китаєм стане катастрофою. Це поставить під удар безпеку в регіоні й не тільки.

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