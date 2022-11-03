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Президент та міністр оборони Греції відвідають Україну для передачі бронетехніки

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Афіни, Четвер 03 листопада 2022 00:45
Президент та міністр оборони Греції відвідають Україну для передачі бронетехніки Фото: президент та міністр оборони Греції відвідають Україну для передачі бронетехніки (ukroboronprom.com.ua)
Автор: Артур Родивилов

Президент Греції Катерина Сакелларопулу та міністр національної оборони країни Нікос Панайотопулос відвідають Київ, де передадуть Україні БМП-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ieidiseis.gr .

Також Греція планує надати українській стороні додаткові 155 мм боєприпаси.

"У четвер президент Греції вирушить поїздом до Києва через Польщу у супроводі міністра оборони та керівника її офісу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Греція почала постачати бойові машини піхоти Україні.

Минулого місяця повідомлялося про те, що Греція передасть Україні 40 радянських бойових машин піхоти. Постачання передбачено в рамках кругового обміну з Німеччиною, яка поставить Греції стільки ж німецьких Marder.

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