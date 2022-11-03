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Президент и министр обороны Греции посетят Украину для передачи бронетехники

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Афины, Четверг 03 ноября 2022 00:45
Президент и министр обороны Греции посетят Украину для передачи бронетехники Фото: президент и министр обороны Греции посетят Украину для передачи бронетехники (ukroboronprom.com.ua)
Автор: Артур Родивилов

Президент Греции Катерина Сакелларопулу и министр национальной обороны страны Никос Панайотопулос посетят Киев, где передадут Украине БМП-1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ieidiseis.gr.

Также Греция планирует предоставить украинской стороне дополнительные 155-мм боеприпасы.

"В четверг президент Греции отправится поездом в Киев через Польшу в сопровождении министра обороны и руководителя ее офиса", - говорится в сообщении.

Напомним, что Греция начала поставлять боевые машины пехоты Украине.

В прошлом месяце сообщалось о том, что Греция передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты. Поставки предусмотрены в рамках кругового обмена с Германией, которая поставит Греции столько же германских Marder.

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