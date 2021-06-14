Президент США: смерть Навального сильно навредит отношениям России с остальным миром

Президент США Джо Байден заявил, что смерть российского оппозиционера Алексея Навального станет еще одним признаком того, что Россия не намерена соблюдать базовые права человека. Смерть оппозиционера, по словам Байдена, будет трагедией.

Об этом речь шла на брифинге Байдена после саммита НАТО.

"Смерть Навального будет еще одним признаком того, что у России нет намерения соблюдать базовые права человека, это будет трагедия", - сказал Байден, отвечая на вопрос о том, как возможна смерть или убийство Навального в тюрьме может повлиять на отношения между РФ и США.

По словам американского президента, это сильно повредит отношениям РФ с остальным миром и с ним лично.