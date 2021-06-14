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Президент США: смерть Навального сильно навредит отношениям России с остальным миром

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Брюссель, Понедельник 14 июня 2021 23:27
Президент США: смерть Навального сильно навредит отношениям России с остальным миром Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден заявил, что смерть российского оппозиционера Алексея Навального станет еще одним признаком того, что Россия не намерена соблюдать базовые права человека. Смерть оппозиционера, по словам Байдена, будет трагедией.

Об этом речь шла на брифинге Байдена после саммита НАТО.

"Смерть Навального будет еще одним признаком того, что у России нет намерения соблюдать базовые права человека, это будет трагедия", - сказал Байден, отвечая на вопрос о том, как возможна смерть или убийство Навального в тюрьме может повлиять на отношения между РФ и США.

По словам американского президента, это сильно повредит отношениям РФ с остальным миром и с ним лично.

Напомним, оппозиционер Навальный сейчас находится в российской колонии, куда его отправили после возвращения из Германии. В Германии Навальный лечился от последствий отравления, к которому причастна Россия.

Как писало РБК-Украина, Путин заявил, что не может дать гарантии того, что Навальный выйдет из колонии живым.

Кроме того, Путин отверг причастность российских спецслужб к попытке убийства Навального.

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Новости Украины Политика Джозеф Байден Владимир Путин Российская Федерация Навальный
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