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Президент США: смерть Навального сильно нашкодить відносинам Росії з рештою світу

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Брюссель, Понеділок 14 червня 2021 23:27
Президент США: смерть Навального сильно нашкодить відносинам Росії з рештою світу Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден заявив, що смерть російського опозиціонера Олексія Навального стане ще одною ознакою того, що Росія не має наміру дотримуватися базових прав людини. Смерть опозиціонера, за словами Байдена, буде трагедією.

Про це йшлося на брифінгу Байдена після саміту НАТО.

"Смерть Навального буде ще однією ознакою того, що у Росії немає наміру дотримуватися базові права людини, це буде трагедія", - сказав Байден, відповідаючи на питання про те, як можлива смерть або вбивство Навального в тюрмі може вплинути на відносини між РФ і США.

За словами американського президента, це сильно зашкодить відносинам РФ з рештою світу і з ним особисто.

Нагадаємо, опозиціонер Навальний зараз перебуває у російській колонії, куди його відправили після повернення з Німеччини. У Німеччині Навальний лікувався від наслідків отруєння, до якого причетна Росія.

Як писало РБК-Україна, Путін заявив, що не може дати гарантії того, що Навальний вийде з колонії живим.

Крім того, Путін заперечив причетність російських спецслужб до спроби вбивства Навального.

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