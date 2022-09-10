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Президент США и премьер Японии обсудят войну в Украине, - СМИ

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Суббота 10 сентября 2022 17:07
Президент США и премьер Японии обсудят войну в Украине, - СМИ Фото: Президент США и премьер Японии обсудят войну в Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Япония и США работают над организацией саммита между премьер-министром Фумио Кисидой и президентом Джо Байденом в Нью-Йорке во время которого будут обсуждать и войну в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

Встреча скорее всего состоится 20 сентября в кулуарах заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

"Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида в частности обсудят рост давления Китая на Тайвань, угрозы ядерных испытаний Северной Кореи и вторжения России в Украину", - говорится в материале.

Напомним, что Генассамблея ООН собирается провести очередную сессию в Нью-Йорке.

Главе МИД РФ Сергею Лаврову и российской делегации не выдали визы в США для визита в ООН.

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