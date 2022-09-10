Президент США и премьер Японии обсудят войну в Украине, - СМИ

Фото: Президент США и премьер Японии обсудят войну в Украине (Getty Images)

Япония и США работают над организацией саммита между премьер-министром Фумио Кисидой и президентом Джо Байденом в Нью-Йорке во время которого будут обсуждать и войну в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

Встреча скорее всего состоится 20 сентября в кулуарах заседания Генеральной Ассамблеи ООН. "Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида в частности обсудят рост давления Китая на Тайвань, угрозы ядерных испытаний Северной Кореи и вторжения России в Украину", - говорится в материале.