Президент США та прем’єр Японії обговорять війну в Україні, - ЗМІ

Фото: Президент США та прем’єр Японії обговорять війну в Україні (Getty Images)

Японія та США працюють над організацією саміту між прем'єр-міністром Фуміо Кісідою та президентом Джо Байденом у Нью-Йорку під час якого будуть обговорювати і війну в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

Зустріч скоріш за все відбудеться 20 вересня в кулуарах засідання Генеральної Асамблеї ООН. "Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда зокрема обговорять зростання тиску Китаю на Тайвань, загрози ядерних випробувань Північної Кореї та вторгнення Росії в Україну", - йдеться у матеріалі.