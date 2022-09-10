Президент США та прем’єр Японії обговорять війну в Україні, - ЗМІ
Японія та США працюють над організацією саміту між прем'єр-міністром Фуміо Кісідою та президентом Джо Байденом у Нью-Йорку під час якого будуть обговорювати і війну в Україні
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.
Зустріч скоріш за все відбудеться 20 вересня в кулуарах засідання Генеральної Асамблеї ООН.
"Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда зокрема обговорять зростання тиску Китаю на Тайвань, загрози ядерних випробувань Північної Кореї та вторгнення Росії в Україну", - йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, що Генасамблея ООН збирається провести чергову сесію в Нью-Йорку.
Очільнику МЗС РФ Сергію Лаврову і російській делегації не видали візи до США для візиту в ООН.
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