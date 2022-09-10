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Президент США та прем’єр Японії обговорять війну в Україні, - ЗМІ

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Субота 10 вересня 2022 17:07
Президент США та прем’єр Японії обговорять війну в Україні, - ЗМІ Фото: Президент США та прем’єр Японії обговорять війну в Україні (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Японія та США працюють над організацією саміту між прем'єр-міністром Фуміо Кісідою та президентом Джо Байденом у Нью-Йорку під час якого будуть обговорювати і війну в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

Зустріч скоріш за все відбудеться 20 вересня в кулуарах засідання Генеральної Асамблеї ООН.

"Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда зокрема обговорять зростання тиску Китаю на Тайвань, загрози ядерних випробувань Північної Кореї та вторгнення Росії в Україну", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що Генасамблея ООН збирається провести чергову сесію в Нью-Йорку.

Очільнику МЗС РФ Сергію Лаврову і російській делегації не видали візи до США для візиту в ООН.

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