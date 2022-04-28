Президент США посетит компанию, производящую ракетные комплексы Javelin

Президент США планирует на следующей неделе посетить авиастроительную компанию Lockheed Martin, которая кроме прочего производит противотанковые ракетные комплексы Javelin. Эти комплексы массово поставляются в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Во вторник, 3 мая, президент отправится в Алабаму, чтобы посетить компанию Lockheed Martin, производящую системы вооружений, в частности, противотанковые ракеты Javelin", - отмечается в сообщении. В официальном сообщении также подчеркивается, что администрация Байдена поставляет эти ракеты Украине, и ВСУ эффективно применяют их для обороны от российской агрессии.