Президент США посетит компанию, производящую ракетные комплексы Javelin
Президент США планирует на следующей неделе посетить авиастроительную компанию Lockheed Martin, которая кроме прочего производит противотанковые ракетные комплексы Javelin. Эти комплексы массово поставляются в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
"Во вторник, 3 мая, президент отправится в Алабаму, чтобы посетить компанию Lockheed Martin, производящую системы вооружений, в частности, противотанковые ракеты Javelin", - отмечается в сообщении.
В официальном сообщении также подчеркивается, что администрация Байдена поставляет эти ракеты Украине, и ВСУ эффективно применяют их для обороны от российской агрессии.
Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.