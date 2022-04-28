Президент США відвідає компанію, що виробляє ракетні комплекси Javelin
Президент США планує наступного тижня відвідати авіабудівну компанію Lockheed Martin, яка крім іншого виробляє протитанкові ракетні комплекси Javelin. Ці комплекси масово поставляються в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"У вівторок, 3 травня, президент відправиться в Алабаму, щоб відвідати компанію Lockheed Martin, що виробляє системи озброєнь, зокрема, протитанкові ракети Javelin", - наголошується в повідомленні.
В офіційному повідомленні також підкреслюється, що адміністрація Байдена поставляє ці ракети Україні, і ЗСУ ефективно застосовують їх для оборони від російської агресії.
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