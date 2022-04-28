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Президент США відвідає компанію, що виробляє ракетні комплекси Javelin

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Вашингтон, Четвер 28 квітня 2022 05:20
Президент США відвідає компанію, що виробляє ракетні комплекси Javelin Джо Байден (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США планує наступного тижня відвідати авіабудівну компанію Lockheed Martin, яка крім іншого виробляє протитанкові ракетні комплекси Javelin. Ці комплекси масово поставляються в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"У вівторок, 3 травня, президент відправиться в Алабаму, щоб відвідати компанію Lockheed Martin, що виробляє системи озброєнь, зокрема, протитанкові ракети Javelin", - наголошується в повідомленні.

В офіційному повідомленні також підкреслюється, що адміністрація Байдена поставляє ці ракети Україні, і ЗСУ ефективно застосовують їх для оборони від російської агресії.

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