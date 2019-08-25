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Президент США пообіцяв Британії "дуже велику" торгову угоду після Brexit

Новини » Політика    25.08.2019 - 13:36
Президент США пообіцяв Британії "дуже велику" торгову угоду після Brexit
Фото: Дональд Трамп та Борис Джонсон (Reuters)

За словами Трампа, участь Британії в ЄС гальмує розвиток відносин зі США

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном на полях саміту G7 пообіцяв "дуже велику" торгову угоду після Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, американський президент в чергове підтримав намір Британії покинути Європейський союз та додав, що членство в ЄС гальмувало розвиток відносин між Вашингтоном та Лондоном.

"У якийсь момент у них не буде перешкоди - у них не буде якоря навколо ноги, тому що це те, що у них було. Отже, у нас будуть дуже хороші торгові переговори і великі цифри,", - заявив Трамп.

Також він додав, що Сполучені Штати планують підписати у Британією "дуже велику" торгову угоду відразу після завершення процесу Brexit.

"Ми збираємося укласти дуже велику торгову угоду - більшу, ніж коли-небудь з Британією", - зазначив президент США.

Зі свого боку глава британського уряду Джонсон заявив, що торгові переговори зі США будуть жорсткими, але на американському ринку є величезні можливості для бізнесу Британії.

Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що Вашингтон та Лондон стрімко просуваються до укладення двосторонньої торговельної угоди, яка буде "фантастичною і великою". Тоді ж Трамп анонсував переговори з британським прем'єром.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати підтримають вихід Великої Британії з Європейського союзу (Brexit) навіть без угоди з ЄС.

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