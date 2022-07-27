Президент США Байден вылечился от коронавируса

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Байдена.

"Вернемся в Овальный кабинет. Спасибо врачу за заботу и всем вам за поддержку", - пишет президент США.

Перед этим о выздоровлении главы Белого дома также сообщал врач президента Кевин О'Коннор. По словам медработника, Байден не имеет лихорадки, и его симптомы почти полностью исчезли. Также О'Коннор добавил, что тест на коронавирус президента показал отрицательный результат сегодня утром.