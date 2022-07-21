Байден записал видео и рассказал о своем самочувствии
Президент США Джо Байден заболел коронавирусом. Он записал видеообращение, в котором более детально рассказал о своем самочувствии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Соединенных Штатов.
"Я думаю, вы слышали сегодня утром, что я получил положительный тест на COVID-19. Но у меня двойная прививка и двойной бустер. Симптомы слабые", - заявил Байден.
Президент добавил, что он продолжает много работать и не собирается останавливаться. Он поблагодарил всех за заботу и призвал верить, что все будет хорошо.
An update from me: pic.twitter.com/L2oCR0uUTu— President Biden (@POTUS) July 21, 2022
Напомним, сегодня, 21 июля, стало известно, что Байден заразился коронавирусом. Американский лидер получил положительный тест сегодня утром.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.