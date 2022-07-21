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Байден записал видео и рассказал о своем самочувствии

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Вашингтон, Четверг 21 июля 2022 21:22
Байден записал видео и рассказал о своем самочувствии Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Джо Байден заболел коронавирусом. Он записал видеообращение, в котором более детально рассказал о своем самочувствии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Соединенных Штатов.

"Я думаю, вы слышали сегодня утром, что я получил положительный тест на COVID-19. Но у меня двойная прививка и двойной бустер. Симптомы слабые", - заявил Байден.

Президент добавил, что он продолжает много работать и не собирается останавливаться. Он поблагодарил всех за заботу и призвал верить, что все будет хорошо.

Напомним, сегодня, 21 июля, стало известно, что Байден заразился коронавирусом. Американский лидер получил положительный тест сегодня утром.

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Джозеф Байден Коронавирус COVID Соединенные Штаты Америки
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