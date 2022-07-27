Президент США Байден вилікувався від коронавірусу

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Байдена.

"Повернемося до Овального кабінету. Дякую лікарю за турботу і всім вам за підтримку", - пише президент США.

Перед цим про одужання голови Білого дому також повідомляв лікар президента Кевін О'Коннор. За словами медпрацівника, Байдена не має лихоманки, і його симптоми майже повністю зникли.Також О'Коннор додав, що тест на коронавірус президента показав негативний результат сьогодні вранці.