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Президент США Байден вилікувався від коронавірусу

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Середа 27 липня 2022 18:44
Президент США Байден вилікувався від коронавірусу Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вилікувався від коронавірусу. Подякував усім за підтримку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Байдена.

"Повернемося до Овального кабінету. Дякую лікарю за турботу і всім вам за підтримку", - пише президент США.

Перед цим про одужання голови Білого дому також повідомляв лікар президента Кевін О'Коннор. За словами медпрацівника, Байдена не має лихоманки, і його симптоми майже повністю зникли.Також О'Коннор додав, що тест на коронавірус президента показав негативний результат сьогодні вранці.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, 21 липня, Байден заразився коронавірусом. Через деякий час голова Білого дому записав відеозвернення, в якому більш детально розповів про своє самопочуття.

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Джозеф Байден Сполучені Штати Америки
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