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Президент созвал внеочередное заседание Верховной рады

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Заседание Рады запланировано на 4 марта

Президент Украины Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной рады. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Аппарата Верховной рады Украины.

Как сообщается, заседание состоится в среду, 4 марта, в 16:00.

"В соответствии с распоряжением главы Верховной рады от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины девятого созыва", - говорится в сообщении.

Однако не уточняется в связи с чем президент созывает внеочередное заседание Рады.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 февраля утром штаб операции Объединенных сил сообщил о том, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковськое, Орехово, Крымское, Хутор Вольный, среди украинских военных есть потери.

После информации о бой на Донбассе президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. После заседания начальник Генштаба Руслан Хомчак заявил, что все украинские позиции находятся под контролем войск Украины.

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