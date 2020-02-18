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Боевики обстреляли Орехово из запрещенных Минском минометов

Новости » Происшествия     18.02.2020 - 07:17
Боевики обстреляли Орехово из запрещенных Минском минометов
Иллюстративное фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Потерь среди украинских военных не зафиксировано

В течение прошлых суток, 17 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил.

Противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Обстрелы зафиксированы рядом с населенным пунктом Гнутоо, неподалеку Павлополя, Песков, Водяного, рядом с Березовым.

Кроме того, вблизи Орехового боевики выпустили по позициям украинских военных 3 мины из 120-мм миномета, 4 мины из миномета калибра 82 мм, а также вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

"Вчера, 17 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было. С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе 16 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, вблизи Орехово выпустили 25 мин.

РБК-Украина писало, что 12 февраля во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске стороны практически согласовали участок разведения в районе населенного пункта Гнутово.

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