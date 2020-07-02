Президент змінив посла України в Іспанії

Фото: Сергій Погорельцев (fashion-diplomacy.com)

Новим послом України в Іспанії став Сергій Погорельцев

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Погорельцева новим послом України в Іспанії. Відповідно він звільнив Анатолія Щербу з цієї посади.

Укази опубліковані на сайті Офісу президента.

В указі говориться "призначити Погорельцева Сергія Олексійовича надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Іспанія".

Зазначимо, таке рішення президент прийняв 2 липня.

Біографія

Сергій Погорельцев - директор департаменту консульської служби, який є структурним підрозділом Міністерства закордонних справ України. Його утворено для виконання завдань та пов’язаної з цим координації роботи МЗС у сфері захисту прав та інтересів громадян України за кордоном.

Він уже займав посаду посла України в Іспанії, а потім в Князівстві Андорра за сумісництвом.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звільнив з посади посла України у Франції Олега Шамшура і призначив нового.

Також український президент призначив послів України в Марокко, Японії, Узбекистані і ПАР.

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Автор: Анастасия Рокитна