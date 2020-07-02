ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Президент змінив посла України в Іспанії

Новини » Політика     02.07.2020 - 11:35
Президент змінив посла України в Іспанії
Фото: Сергій Погорельцев (fashion-diplomacy.com)

Новим послом України в Іспанії став Сергій Погорельцев

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Погорельцева новим послом України в Іспанії. Відповідно він звільнив Анатолія Щербу з цієї посади.

Укази опубліковані на сайті Офісу президента.

В указі говориться "призначити Погорельцева Сергія Олексійовича надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Іспанія".

Зазначимо, таке рішення президент прийняв 2 липня.

Біографія

Сергій Погорельцев - директор департаменту консульської служби, який є структурним підрозділом Міністерства закордонних справ України. Його утворено для виконання завдань та пов’язаної з цим координації роботи МЗС у сфері захисту прав та інтересів громадян України за кордоном.

Він уже займав посаду посла України в Іспанії, а потім в Князівстві Андорра за сумісництвом.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звільнив з посади посла України у Франції Олега Шамшура і призначив нового.

Також український президент призначив послів України в Марокко, Японії, Узбекистані і ПАР.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Володимир Зеленськийпосол
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся